Военные действия в Донецке не ведутся - горсовет

"Военных действий в городе не ведется. Просим жителей не паниковать, доверять исключительно официальной информации. В целях личной безопасности просим меньше бывать в местах массового скопления людей и сократить передвижения на личном транспорте", - говорится в обращении городских властей, передает РИА Новости.

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Ранее в четверг горсовет обратился к жителям Донецка с просьбой ограничить движение на улицах в районе областной госадминистрации.