Военные действия в Донецке не ведутся - горсовет
17:42, 29 мая 2014Политика
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По состоянию на 16.00 в Донецке спокойно, все учреждения работают в штатном режиме, сообщается в четверг на сайте горсовета.
В Донецке сегодня тихо / nemiga.info
"Военных действий в городе не ведется. Просим жителей не паниковать, доверять исключительно официальной информации. В целях личной безопасности просим меньше бывать в местах массового скопления людей и сократить передвижения на личном транспорте", - говорится в обращении городских властей, передает РИА Новости.
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Ранее в четверг горсовет обратился к жителям Донецка с просьбой ограничить движение на улицах в районе областной госадминистрации.
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