Из-за действий террористов в Донецке за последние сутки погибли 40 человек - мэр

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на Донецкого городского голову Александра Лукьянченко.

По его словам, погибли 2 мирных жителя и 38 участников боевых действий, по состоянию на сегодняшнее утро, в лечебных учреждениях города находится 31 пострадавший, из которых 4 – гражданские лица.

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Лукьянченко подчеркнул, что горсовет «заранее предупредил те территории, которые примыкают к донецкому аэропорту и частично железнодорожному вокзалу». «Мы предупредили жителей поселка шахты Октябрьской, далее целый ряд примыкающих улиц. Сейчас не действуют в полном объеме движение по ул. Стратонавтов и пр. Киевскому, который работает только до проходной завода «Точмаш», также закрыты Ясиноватский въезд и въезд со стороны Песок», - объяснил мэр.

Как сообщал УНИАН, ночью 26 мая на территорию Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева приехали несколько десятков вооруженных представителей так называемой «Донецкой народной республики» и требовали вывести украинских военных, которые охраняют внутренний периметр аэропорта. Потом в так называемой ДНР заявили, что взяли аэропорт Донецка под контроль.

26 мая в 13.00 после того, как террористы отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу. Против террористов были задействованы 2 самолета Су-25, которые сделали предупредительные выстрелы.

В ответ был открыт огонь из всех видов вооружения. После этого в работу включились 2 самолета МИГ-29 и 4 вертолета Ми-24. После того, как они "отработали" территорию, из вертолета был высажен десант для зачистки.

Сегодня пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский сообщил, что бой с террористами в Донецке прекращен, они понесли весомые потери.

Также Дмитрашковский сообщил, что антитеррористическая операция будет продолжаться до полного уничтожения террористов. Против них могут применить «высокоточное оружие».

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Кроме того, в ночь с 26 на 27 мая Боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» ограбили и подожгли спортивную арену «Дружба», нанеся ей значительный материальный ущерб.

Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ситуация на востоке Украины сложная, но силы антитеррористической операции за вчерашний день не понесли потерь.