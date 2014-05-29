Минобороны: многие военкоматы направляли в армию непригодных мужчин

Как рассказал исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль, областные комиссариаты Волынской и Ровенской, Днепропетровской и Одесской областей направляли «в армию мужчин, которые по своим моральным качествам, семейному и физическому положению не должны были идти в ВС».

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По его словам, по этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

«Я должен сказать, что в перспективе мы отойдем от структуры, которая себя изжила, и у нас будут региональные центры отбора, которые уже апробированы, и мы будем работать совсем в другом аспекте в этом плане», - подчеркнул Михаил Коваль.