Минобороны: многие военкоматы направляли в армию непригодных мужчин
14:30, 29 мая 2014Политика
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Министерство обороны проверит деятельность ряда областных военных комиссариатов, которые нарушали законодательство при призыве в вооруженные силы (ВС).
Военкоматы отправляли в армию непригодных мужчин / фото УНИАН
Как рассказал исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль, областные комиссариаты Волынской и Ровенской, Днепропетровской и Одесской областей направляли «в армию мужчин, которые по своим моральным качествам, семейному и физическому положению не должны были идти в ВС».
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По его словам, по этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
«Я должен сказать, что в перспективе мы отойдем от структуры, которая себя изжила, и у нас будут региональные центры отбора, которые уже апробированы, и мы будем работать совсем в другом аспекте в этом плане», - подчеркнул Михаил Коваль.
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