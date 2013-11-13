Назван средний объем заработной платы контрактника в ВС

«На сегодняшний день создана и постоянно совершенствуется гибкая система социальной защиты военнослужащих военной службы по контракту – главная составляющая мотивации к военной службе», - об этом заявил во время брифинга командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак.

- Вполне понятно, главным аргументом для потенциального контрактника является уровень денежного содержания военнослужащего по контракту, другие социальные гарантии, а также новые содержание и структура контрактной службы, - отметил он.

Что касается зарплат, то командующий вида напомнил, что первое ощутимое повышение вдвое было проведено в прошлом году отдельным категориям военнослужащих – морякам, летчикам и специалистам наземных служб безопасности полетов, десантникам и спецназовцам.

- Для остальных военнослужащих поэтапное повышение окладов проводится сейчас: начиная с апреля нынешнего года ежеквартально денежное обеспечения растет на 20% с тем, чтобы к 1 июля следующего также поднять его вдвое. Сегодня средняя заработная плата контрактника: по первому контракту – 2 100 гривен, средний размер в Воздушных Силах – 2 650. Соответственно эта сумма будет расти ежеквартально, - отметил генерал-лейтенант Юрий Байдак.

При этом наработаны меры материального поощрения тех, кто образцово выполняет служебные обязанности. Министр обороны издал приказ о премировании отличников боевой подготовки, который касается всех видов Вооруженных Сил. Кроме того, уже сегодня контрактники в рабочие дни обеспечиваются бесплатными обедами, или по собственному желанию могут получать их стоимость деньгами. А во время выполнения задач по боевой подготовке в полевых условиях они полноценно троекратно питаются за счет государства.