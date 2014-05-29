На Донбассе на стороне террористов активно выступает крымская «Альфа» - Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на пресс-конференции в Киеве.

«Что касается информации о том, что на стороне террористов активно выступают бывшие сотрудники спецназа «Альфа» СБУ из Крыма. По нашим данным, на территории Крыма активно прошел процесс перевербовки, и масса сотрудников спецназа перешли на сторону России», - отметил он.Читайте такжеЭкс-глава "Беркута" Кусюк может находиться в Крыму - МВД

Также Тымчук сообщил: «По нашим данным, формировались группы, они отправлялись в Балашиху, Подмосковье, центр ФСБ, где проходили переподготовку и после этого пересылаются на Донбасс».

По словам эксперта, «в последние годы президентства Януковича крымские подразделения спецназа в первую очередь обеспечивались новейшими средствами вооружения, защиты, специальной амуниции и т.д».Читайте такжеВ зоне АТО блокированы боевики с украинским оружием, ранее захваченным военными РФ в Крыму - Тимчук

Как сказал Тымчук, «Информационное сопротивление» проводит расследование. О его результатах он пообещал сообщить в ближайшее время.