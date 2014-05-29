В Крыму пропали два проукраинских активиста

В Крыму в течение недели пропали два активиста общественной организации «Украинский дом»- симферопольцы Тимур Шаймарданов и Леонид Корж. Оба ушли из дому и не вернулись, связь с ними отсутствует. Об этом «Центру журналистских расследований» сообщили координаторы организации «Украинский дом».

По их словам, в воскресенье, 25 мая, Тимур Шаймарданов во время встречи активистов высказывал опасения, что Леонид Корж исчез - с ним не удается связаться по телефону и его местонахождение неизвестно уже в в течение 3-4 дней.

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Утром следующего дня (понедельник, 26 мая) Тимур Шаймардинов ушел из дому и не вернулся. По словам его гражданской жены, Тимур намеревался пойти в Черноморский банк реконструкции и развития. После этого он больше не выходил на связь и его местонахождение родственникам и друзьям не известно.

Как сообщил «Центру» лидер украинской громады Крыма и организации «Украинский дом» Андрей Щекун, Тимур Шаймарданов вел активную общественную деятельность и принимал участие в акциях против оккупации Крыма.

«Тимур начал активную деятельность в то время, когда украинские воинские части блокировали «зеленые человечки» и пророссийские активисты. Тогда Тимур собрал целую группу единомышленников, которая дежурила, в том числе и ночью, у КПП воинских частей. В частности, они дежурили в Симферополе у штаба войс береговой обороны ВМС Украины, который подвергался штурмам. Группа Тимура также защищала проукраинских активистов и журналистов, на которых постоянно нападали казачки и «самооборона Аксенова». Защищали также участниц акций движения «Женщины — за мир», участвовали в митигнгах у памятника Т.Шевченко против референдума и аннексии Крыма, » — расказывает Андрей Щекун.

С Леонидом Коржом Щекун лично не знаком, допускает, что может его знать визуально — как одного из членов группы Тимура Шаймарданова.

Как сообщал «Центр», с ноября прошлого года, с начала политического кризиса в Украине, в Крыму резко увеличилось количество нарушений свободы слова, выражения мнений – вплоть до похищений и физических расправ над инакомыслящими в лице журналистов и гражданских активистов. В марте 2014 до и во время проведения «референдума» и дальнейшей аннексии Крыма Россией правозащитники зафиксировали более ста случаев нарушений прав человека в отношении журналистов и активистов.

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По мониторингу «Центра», в течение месяца в Крыму были похищены или незаконно задержаны три журналиста, 12 активистов и десять военнослужащих. Многих т.н. «самооборона Крыма» содержала в подвалах республиканского военкомата. Судьба двух военных и трех активистов до сих пор неизвестна. Те, кого удалось освободить, публично заявили о том, что в плену их избивали, морили голодом, стреляли по ним из травматического и огнестрельного оружия. Лидера украинской громады Крыма Андрея Щекуна, который организовывал акции против «референдума» и аннексии Крыма, избивали и, раздев донага, пытали на электрическом стуле. Он также получил множественные ранения из травматического оружия. Юрию Шевченко прострелили обе ноги из огнестрельного оружия и надрезали ухо. Журналистов, которые вели прямые трансляции со штурмов украинских воинских частей российскими военными и «самообороной», преследовали целенаправленно и жестоко избивали, а оборудование уничтожали или грабили.