Гриценко: В Крыму пропали три активиста Автомайдана

"Связь с ними оборвалась в 23:00 вчера. Успели сообщить: в Симферополе на ул. Авиационной за их машиной - Toyota Camry АА4464АХ - гнались три джипа, раздавались выстрелы ... Утром четверга на выезде из города Севастополя за ними следили из машины Нonda Accord СН2419АА", - написал Гриценко в Facebook.

Читайте такжеВ Симферополе после антивоенного митинга пропал активист

Система мониторинга через мобильный телефон показывает , что они (по крайней мере их телефоны) должны быть на территории недавно захваченного российскими солдатами военного комиссариата по адресу: Симферополь, ул. Киевская 152. Но охрана военкомата утверждает, что там никого из автомайдановцев нет.

Читайте такжеСын похищенного в Крыму активиста: Его держат в заложниках

"По моей просьбе, в местной милиции представителем Меджлиса ночью зарегистрировано соответствующее заявление, результатов их поиска пока нет. Ищем и другими доступными каналами", - написал Гриценко.