Смотрите заседание Верховной Рады в прямом эфире

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня пленарного заседания.

Также парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в регламент ВР (относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины).Читайте такжеВ Раде зарегистрирован законопроект о ЧП в двух восточных областях

Предусматривается также ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и ОБСЕ о размещении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В повестку дня предлагается включить, в частности, законопроекты о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения эффективного функционирования Киева, а также законопроект о внесении изменений в бюджет для выделения средств на завершение строительства метрополитена в Днепропетровске.

Кроме того, предусматривается рассмотреть проект постановления об образовании Временной следственной комиссии по расследованию противоправных действий отдельных лиц Государственной таможенной службы (в 2013 году Министерства доходов и сборов по направлению) за период 2010-2014 гг.