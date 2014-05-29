Смотрите заседание Верховной Рады в прямом эфире

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Верховная Рада сегодня заслушает информацию министра образования и науки Сергея Квита относительно порядка приема в высшие учебные заведения в Донецкой и Луганской областях.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня пленарного заседания.
Также парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в регламент ВР (относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины).Читайте такжеВ Раде зарегистрирован законопроект о ЧП в двух восточных областях
Предусматривается также ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и ОБСЕ о размещении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В повестку дня предлагается включить, в частности, законопроекты о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения эффективного функционирования Киева, а также законопроект о внесении изменений в бюджет для выделения средств на завершение строительства метрополитена в Днепропетровске.
Кроме того, предусматривается рассмотреть проект постановления об образовании Временной следственной комиссии по расследованию противоправных действий отдельных лиц Государственной таможенной службы (в 2013 году Министерства доходов и сборов по направлению) за период 2010-2014 гг.