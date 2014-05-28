ОБСЕ может отозвать своих наблюдателей из Украины - СМИ

Об этом сообщает РАР со ссылкой на специального посредника ОБСЕ и бывшего заместителя министра иностранных дел Германии Вольфганга Ишингера.

"Если состояние безопасности в Украине будет таким, что мы будем бояться за жизнь наших сотрудников, а это гражданские лица, то необходимо будет их отозвать", - сказал он в эфире немецкого телеканала ZDF.

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Он назвал сложным делом вывод наблюдателей организации из Украины в условиях, которые там сейчас господствуют, отметив, что лучше всего было бы иметь там как можно больше своих представителей.

Представитель ОБСЕ также сказал, что нет никакой новой информации по делу четырех сотрудников миссии, с которыми потерян контакт вечером понедельника, 26 мая.

"Мы не имели никаких контактов этой ночью. Мы не знаем, где они находятся. Можно предполагать, что они в руках повстанцев сепаратистов, или кого-то", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о пропаже четырех представителей ОБСЕ, которые выполняли стандартное патрулирование на востоке Донецка в понедельник вечером - в день, когда дошло до кровавого силового противостояния боевиков так называемой Донецкой народной республики с украинской армией.

Пропавшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.

В начале мая сепаратисты в Славянске уже захватывали группу наблюдателей ОБСЕ, которых выпустили после около недельного плена.

Сейчас в Украине работают около 300 наблюдателей этой организации с 41 государств-членов ОБСЕ, около 200 из которых являются гражданскими лицами.