В Совете безопасности ООН осудили действия боевиков на востоке Украины

Дипломаты нескольких стран осудили действия пророссийских боевиков на востоке Украины. Это произошло на заседании Совета безопасности ООН, которое завершилось в Нью-Йорке, сообщает Радио Свобода.

Все члены Совета безопасности отметили демократический характер выборов в Украине и признали их легитимность. В то же время заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман выразил обеспокоенность ростом насилия на востоке Украины. Послы США, Франции и Великобритании осудили действия боевиков, которые захватили представителей ОБСЕ и сорвали голосование в частях Донецкой и Луганской областей.

Российский посол в ООН Виталий Чуркин вновь озвучил требование президента России Владимира Путина прекратить антитеррористическую операцию.

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В ответ украинский представитель Юрий Сергеев спросил: «До сих пор мы не получили ответа, что сотни чеченцев делают в Украине? Они не скрывают, что защищают свои интересы. Какие интересы? Они защищают славянское православие? Что сотни вооруженных казаков России делают в Украине?»

Посол Украины в ООН предложил российской стороне попросить своих граждан вернуться домой.

Совет безопасности ООН уже в течение трех месяцев регулярно обсуждает события в Украине. Любые попытки принять обязательное к исполнению решение блокирует Россия, которая является постоянным членом Совета безопасности и имеет право вето на решения этого органа.