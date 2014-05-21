Совет Безопасности ООН проводит закрытое заседание по Украине

Совет Безопасности ООН удалился в среду утром на закрытые консультации в полном составе по Украине, сообщает РИА Новости.

"Мы надеемся заслушать отчет (помощника генерального секретаря по политическим вопросам) Оскара-Фернандеса Таранко о ситуации с правами человека в Киеве и в Украине, а также надеемся получить информацию о недавней поездке Джефри Фелтмана (заместителя генерального секретаря) в Украину в подготовке к выборам, намеченным на воскресенье", - сообщил перед началом заседания Марк Лайэл Грант, постпред Великобритании, по просьбе которой созваны нынешние консультации.

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В Совет Безопасности входят 15 государств, пять из которых - Россия, США, Китай, Великобритания, и Франция - находятся там на постоянной основе.

Ранее источник в штаб-квартире ООН сообщил РИА Новости, что в консультациях Совета Безопасности примет участие помощник генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович, который координирует работу наблюдателей в Украине.