Россия отказала Украине в проведении наблюдательного полета над своей территорией

Сообщил директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

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«Мы исходим из того, что страна, которая хочет убедить партнеров в отсутствии «недобрых намерений», не ищет повода для отмены или переноса наблюдательных мероприятий, как это сделала российская сторона. Хотели бы напомнить российским коллегам, что в прошлый раз, когда Украина обратилась с запросом на проведение такого полета, Россия предоставила согласие на него, но попыталась помешать его проведению, выдвинув «кабальные» финансовые условия», - рассказал Евгений Перебыйнис.

При этом он отметил, что Украина выполнила эти условия и успешно провела такой полет в марте, который подтвердил опасения украинской стороны относительно осуществляемой Россией военной деятельности около украинской границы.

Он также добавил, что Украина активно использовала полученную в ходе полета информацию, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к событиям, которые разворачиваются вокруг Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Россия уклонилась от ответа на запрос Украины по поводу проведения наблюдательного полета украинских инспекторов над ее территорией. Украина 21 мая направила России по каналам связи ОБСЕ запрос на проведение чрезвычайного наблюдательного полета над российской территорией.