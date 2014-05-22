РФ не дала ответа на проведение Украиной обзорного полета над ее территорией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел - руководитель аппарата МИД Украины Андрей Олефиров.

“По нашему обращению в рамках механизма Договора об открытом небе мы не получили информации относительно возможности провести обзорный полет для того, чтобы убедиться, что заявления, раздававшиеся с российской стороны о якобы отводе российских войск, правдивы. К сожалению, очевидно, есть, что скрывать”, - сказал Олефиров.

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“К сожалению, нам не пришлось подтвердить документально то, что произошел отвод войск от нашей границы”, - добавил Олефиров.

Он также напомнил, что продолжается незаконный переход украинской границы в местах, не предусмотренных для такого перехода.

Как сообщал УНИАН, 19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводят «учения» у границы Украины, в места постоянной дислокации.

7 мая Путин также заявил, что российские войска отведены от границ с Украиной. Однако НАТО и Пентагон опровергли эту информацию.

21 мая Минобороны РФ заявило, что учения у границ Украины проводились на протяжении полугода, войска вернутся в места постоянной дислокации только до 1 июня.

21 мая МИД заявил, что Украина ожидает ответа РФ относительно запроса на проведение чрезвычайного (внеквотного) наблюдательного полета над российской территорией.

Украина и Россия является сторонами Договора по открытому неба (ДОН), который предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение стабильности, транспарентности и уменьшение угрозы возникновения конфликтов.

Согласно положениям договора, российская сторона должна дать ответ на запрос Украины на протяжении 24 часов, то есть до 11.00 по киевскому времени 22 мая.

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Украинская сторона надеялась, что РФ подтвердит готовность принять наблюдательную миссию Украины по ДОН. Целью ее проведения является, в том числе, проверка информации об объявленном российским руководством отводе подразделений ВС РФ от границ Украины.