BBC Украина: Россия частично отвела свои войска от Украины - НАТО

Как отмечает ВВС Украина, в НАТО заявили: «Некоторые части отведены от границы. Активность, которую мы наблюдаем, позволяет сделать вывод, что медленный отвод войск продолжается. На данный момент большинство ранее размещенных у границы военнослужащих там и остаются... И способны развернуться в короткое время. Тысячи отвели, но десятки тысяч – остаются».

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По приблизительной оценке, Россия сконцентрировала возле границы с Украиной около 40 тыс. военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 19 мая в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводили «учения» у границ Украины, в места постоянной дислокации.

21 мая Минобороны РФ заявило, что учения у границ Украины проводились в течение полгода, войска вернутся в места постоянной дислокации только к 1 июня.

23 мая заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил, что возвращения российских войск, которые «проводили плановые учения» возле границы с Украиной, продлится «дней двадцать». По его словам, отвод войск начался 19 мая.

В тот же день Путин в очередной раз заявил, что накануне президентских выборов в Украине 25 мая приказал вернуть в места постоянной дислокации свои войска, которые находились возле границы с Украиной, официально «с целью учений». Но еще несколько дней на Западе сообщали, что этого возвращения не было.

Сегодня, 28 мая, председатель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин заявил, что не наблюдается полный отвод российских войск от украинской границы. “По нашей информации, идет отвод войск от нашей границы, но с определенными особенностями - подразделения радиоразведки, разведки остаются на местах, базовые лагеря остаются на местах, что позволяет в случае необходимости вернуться. Поэтому полного отхода нет, а так - погрузили на эшелоны (технику) и отбыли вглубь России”, - сказал Литвин.