Стрелкову инкриминируется создание террористической организации и совершение терактов в Украине

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, правоохранительными органами предоставлено соответствующую юридическую оценку деятельности так называемого председателя Совета безопасности - министра обороны «Донецкой народной республики», гражданина России Игоря Гиркина (Стрелкова) и в отношении него открыто уголовное производство по факту создания им террористической организации.

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В частности, в сообщении отмечается, что он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в течение марта-апреля этого года, с целью совершения терактов на территории Украинского государства указанный россиянин создал террористическую группу, руководил ее деятельностью, организовал массовые беспорядки в Харьковской, Луганской, Донецкой областях, Автономной Республике Крым, сопровождавшиеся насилием в отношении граждан, а также погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий и сооружений. Кроме того, он совершил террористический акт, что привело к гибели людей и других тяжких последствий.

В указанном производстве объединены ряд других преступных эпизодов. В частности, относительно самопровозглашенного «губернатора ДНР» Павла Губарева по фактам совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч.1 ст.109 УК Украины).

Также расследуется факт организации гражданином России И.Безлером, по предварительному сговору с И.Гиркиним, массовых беспорядков на территории Донецкой области (ч.1 ст.294 УК Украины) и факт содействия заместителем самопровозглашенного мэра Славянска И.Перепечаенком террористической организации под руководством Гиркина.

В рамках указанного производства исследуется факт содействие террористической деятельности И.Гиркина гражданином Украины К.Голубничим, который 30 апреля во исполнение указаний этого террориста провел встречу в Симферополе с членом организации «Юго-Восточный фронт», во время которой договорился о нелегальных поставках оружия в юго-восточные регионы Украины, а также о финансировании террористической деятельности на территории Украинского государства (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Сейчас украинец задержан, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Относительно И.Безлера и И.Гиркина составлен сообщение о подозрении, и предоставлено судом разрешение на их задержание для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Упомянутое уголовное производство по факту создания террористической организации расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины, отмечается в сообщении.