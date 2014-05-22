Военные рассказали о погибших товарищах, которых расстреляли террористы под Волновахой

Об этом сообщается в сюжете ТСН.16:45.

Террористы подъехали вроде бы на двух бронированных инкассаторских бусах и двух джипах, а вели обстрел из стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов и ПЗРК.

Вроде бы впоследствии несколько украинских вертолетов догнали инкассаторский микроавтобус, но эта информация не подтверждена.

Бойцы, которые появились на месте событий сразу после утверждают, что там произошла настоящая бойня. "Три моих друга лежит, я сейчас не могу их забрать, потому что пока не дают. Комбата вытащил - полголовы нет у комбата, ему всего 27 лет", - рассказывает участник боевых действий под Волновахой.

Информация о количестве погибших несколько различается. И.о. президента Александр Турчинов сообщил о 13 погибших украинских военных, бойцы "Донбасса" на месте событий имеют информацию о 14 погибших. В местном отделе здравоохранения заявили о 31 раненом. Их доставили в медицинские учреждени, но не сообщается - это все силовики АТО, или среди них есть и террористы.

Военные аналитики говорят, что в стратегическом размещении этого блокпоста были некоторые просчеты, из-за которых и стало возможным дерзкое нападение.

Напомним, сейчас известны имена шестерых погибших под Волновахой. Все они родом с Волыни и в мирное время служили в 51-й моторизированной бригаде во Владимире-Волынском.