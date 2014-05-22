На Донбассе террористы готовят переброску своих групп под Славянск - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», террористы в Донецкой области проводят переброску своих сил в район Славянска", - написал Тымчук.Читайте такжеНа Донбассе боевики готовят «коридор» для вывода части сил из Славянска в Россию

В частности, по его данным, с блок-постов в Дружковке сняты практически все боевики (до 150 человек). Они готовятся к выдвижению в сторону Славянска без оружия, рассчитывая таким образом без проблем пройти блок-посты силовиков. Оружие будет роздано на месте.

"Одновременно в различных населенных пунктах Донецкой области со стороны террористов идет активный поиск и вербовка медицинского персонала. Кандидатам сообщают, что они должны быть готовы к работе в полевых условиях в Славянске и Краматорске", - отметил Тымчук.