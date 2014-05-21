В России обещают до 1 июня отвести войска от границ Украины

12:26, 21 мая 2014
Политика
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В Минобороны РФ сообщают, что российские военные уже возвращаются в места дислокации после учений на границе с Украиной.

mil.ru

Российские военные, проводившие учения в приграничных с Украиной областях, завершили погрузку имущества и двигаются на железнодорожные станции и аэродромы. 

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что воинские части и подразделения Вооруженных сил РФ, проводившие плановую боевую учебу на полигонах Ростовской, Белгородской, Брянской областей возвращаются в пункты постоянной дислокации. 

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"В течение суток подразделения провели демонтаж полевых лагерей и учебно-материальной базы, завершили погрузку имущества, подготовку техники к совершению маршей и совершают выдвижение на железнодорожные станции погрузки и аэродромы", - уточнили в ведомстве.

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"Все воинские части и подразделения, выполнявшие комплекс плановых мероприятий боевой учебы на удаленных полигонах, к началу летнего учебного периода (ред. - 1 июня) вернутся в пункты постоянной дислокации", - заверили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что годовой учебный цикл состоит из двух периодов: 31 мая заканчивается зимний период обучения и 1 июня начинается новый летний период обучения. 

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