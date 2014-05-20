Украина через ОБСЕ требует от РФ разъяснить цели проведения военных учений во время выборов

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины.

«По информации официального сайта Министерства обороны Российской Федерации, в период с 21 до 27 мая 2014 года в районе городов Липецк, Воронеж и Рязань будут проводиться учения ВВС РФ «Авиадартс-2014». Активная фаза учений состоится 24-25 мая, в ходе которых на территории Воронежской области будет «отрабатываться боевое применение ракетного, бомбового и пушечного вооружений по наземным целям, а также преодоление системы ПВО условного противника», - сказано в документе.

Читайте такжеВ МИД назвали военные учения РФ, запланированные на 25 мая, "грубым давлением" на украинский народ

В МИД заявили, что Украина, согласно п. 16 Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, обратилась по каналам связи ОБСЕ к Российской Федерации с требованием официально разъяснить цели проведения учений, а также сообщить количество и типы привлеченных в них сил и средств. В соответствии с Венским документом, РФ обязана предоставить соответствующие разъяснения в течение 48 часов с момента получения запроса, то есть до 17.00 по киевскому времени 22 мая с.г.

Кроме того, Украина, в соответствии с п. «В.3» раздела ІІ Документа ОБСЕ «Меры стабилизации по отношению к локальным кризисным ситуациям», призвала Российскую Федерацию воздержаться от осуществления в период президентских выборов полетов боевых самолетов в непосредственной близости к границам нашего государства, подчеркнули МИД.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в МИД заявили, что планы России провести военные учения вблизи границ с Украиной и в день президентских выборов является грубым давлением на украинский народ.