В милиции Мариуполя восстановлена работа телефонной линии «102»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции, звонки принимают операторы и сегодня данная работа полностью восстановлена в городском управлении милиции, только дежурная часть дислоцируется в Ильичевском райотделе.

По словам начальника штаба Мариупольского ГУ Геннадия Мацафея, принцип работы со всеми сообщениями остался прежним - оператор, зафиксировав информацию, передает ее в соответствующее подразделение после чего оперативный дежурный ориентирует на место происшествия наряд и направляет следственно-оперативную группу. Такой метод значительно сокращает время прибытия правоохранителей и в разы повышает возможность раскрытия правонарушения «по горячим следам».

В горуправлении напомнили, что в связи с тем, что 9 мая было повреждено оборудование Центра оперативного реагирования милиции в дежурной части горуправления, все звонки, поступающие на линию «102», принимало Донецкое горуправление милиции.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.

В то же время здание горуправления милиции в Мариуполе сгорело.