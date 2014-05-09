Киевский телецентр переключили на резервное питание
10:56, 09 мая 2014Политика
1 0
Причины возникновения пожара устанавливаются.
Из-за возгорания кабелей, которое произошло сегодня утром, Киевский телецентр переключен на резервное питание.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Читайте такжеВ Киеве горят кабели в тоннеле телебашни
”В связи с угрозой обесточивания Киевского телецентра он переключен на резервные линии. По оперативным данным ОАО «Киевэнерго», в Киеве отключений абонентов от электроснабжения нет”, - отметили в ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, 9 мая в 4.37 в г. Киеве по ул. Мельникова, 48, произошло возгорание на открытой территории, в техническом коллекторе, где находятся силовые электрические кабели. Причины возникновения пожара устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter