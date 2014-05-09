Киевский телецентр переключили на резервное питание

Из-за возгорания кабелей, которое произошло сегодня утром, Киевский телецентр переключен на резервное питание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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”В связи с угрозой обесточивания Киевского телецентра он переключен на резервные линии. По оперативным данным ОАО «Киевэнерго», в Киеве отключений абонентов от электроснабжения нет”, - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в 4.37 в г. Киеве по ул. Мельникова, 48, произошло возгорание на открытой территории, в техническом коллекторе, где находятся силовые электрические кабели. Причины возникновения пожара устанавливаются.