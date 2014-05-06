Джемилев оспорит запрет въезда в Крым в Европейскому суде по правам человека

Об этом Джемилев заявил порталу «Крым.Реалии».

По его словам, сейчас обсуждается вопрос о создании отдельной структуры при Генеральной прокуратуре Украины, которая будет заниматься вопросами Крыма и противоправными действиями со стороны самопровозглашенной крымской власти.

«Действия так называемых властей Крыма незаконны, и они подпадают под Уголовный кодекс. Мы будем принимать решение и обращаться в Европейский суд по правам человека. Я уверен, что этот процесс будет выигран, потому что юрисдикцию России никто не признавал и не собираются признавать», - сказал Джемилев.

Как сообщалось, 3 мая Джемилева не пустили в Крым. Его соотечественники некоторое время блокировали трассы возле Симферополя, Бахчисарая, в Старом Крыму, Евпатории и в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

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Позже «прокурор» Крыма Наталья Поклонская зачитала главе Меджлиса Рефату Чубарову предупреждение о «не допущении ведения экстремистской деятельности» и заявила, что в случае неповиновения, Меджлис будет ликвидирован и его деятельность запрещена.

Вчера решениями крымских судов ряд активистов за встречу Джемилева оштрафовали по российскому законодательству на 10 тысяч рублей.