Прокурор Крыма угрожает запретить крымскотатарский меджлис
Назначенная президентом России Владимиром Путиным прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в воскресенье объявила предупреждение лидеру меджлиса крымских татар Рефату Чубарову о «недопустимости экстремистской деятельности» на территории полуострова и пригрозила запретить меджлис.
Это следует из видео, которое члены меджлиса выложили в YouTube
«Предупреждаю Рефата Чубарова Адбурахмановича, председателя меджлиса крымскотатарского народа, о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, требую немедленно прекратить экстремистскую деятельность», - сказала Поклонская, которая прибыла в офис меджлиса.
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Прокурор заявила, что если «указанные нарушения» не будут устранены, то «меджлис крымскотатарского народа будет ликвидирован», а «его деятельность на территории Российской Федерации запрещена».
Поклонская отметила также, что предупреждение может быть обжаловано в суде.
Чубаров требовал прочитать документ на его родном – крымскотатарском – языке, но прокурор эти слова проигнорировала.
Как сообщал УНИАН, группа крымских татар прорвала 3 мая на севере Крыма, в Армянске, границу Украины с аннексированным Россией Крымом во время встречи лидера крымских татар, депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, которому РФ запретила въезд в Крым.
Также в Симферополе группа активистов пыталась перекрыть дорогу. Джемилев в Крым так и не попал.
Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов пообещал, что правоохранительные органы региона дадут жесткую оценку действиям крымских татар.