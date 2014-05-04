Прокурор Крыма угрожает запретить крымскотатарский меджлис

Это следует из видео, которое члены меджлиса выложили в YouTube

«Предупреждаю Рефата Чубарова Адбурахмановича, председателя меджлиса крымскотатарского народа, о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, требую немедленно прекратить экстремистскую деятельность», - сказала Поклонская, которая прибыла в офис меджлиса.

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Прокурор заявила, что если «указанные нарушения» не будут устранены, то «меджлис крымскотатарского народа будет ликвидирован», а «его деятельность на территории Российской Федерации запрещена».

Поклонская отметила также, что предупреждение может быть обжаловано в суде.

Чубаров требовал прочитать документ на его родном – крымскотатарском – языке, но прокурор эти слова проигнорировала.

Как сообщал УНИАН, группа крымских татар прорвала 3 мая на севере Крыма, в Армянске, границу Украины с аннексированным Россией Крымом во время встречи лидера крымских татар, депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, которому РФ запретила въезд в Крым.

Также в Симферополе группа активистов пыталась перекрыть дорогу. Джемилев в Крым так и не попал.

Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов пообещал, что правоохранительные органы региона дадут жесткую оценку действиям крымских татар.