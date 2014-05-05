Крымских татар начали штрафовать за встречу Джемилева

Как сообщает корреспондент «Крым.Реалии», по итогам одного из заседаний, за массовое одновременное пребывание и передвижение в общественном месте, на пешеходном переходе, судья Юрий Гулевич постановил Сейран-Джану Ибрагимову назначить наказание по статье 20.2.2. Ч.1 КОАП Российской Федерации в виде административного штрафа в сумме 10 тысяч рублей, сообщает «Крым.Реалии».

Согласно постановлению, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления документа в законную силу, в ПАО Черноморский банк развития и реконструкции.

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Судья посчитал, что факт свершения данного административного правонарушения нашел свое подтверждение при рассмотрении судебного дела. В частности, он ссылается на видеозапись с места события, которым подтверждается участие и передвижение Ибрагимова в общественном месте – на ул. Севастопольской в Симферополе, возле автостанции Западная, в субботу 3 мая, в 15:30.

Данные действия, по мнению судьи, создавали помехи в движении транспорта и пешеходов.

При этом сам Ибрагимов свою вину не признал. Он уверяет, что находился возле автостанции Западная, однако дорогу не переходил и движению транспорта не мешал. Однако суд не учел его доводы и признал Ибрагимова виновным в данных нарушениях.

Мужчина сообщил, что намерен обжаловать данное постановление суда в апелляционной инстанции.

Аналогичное решение сегодня также было принято в отношении женщины, участвовавшей в данном мероприятии. По такому же делу проходит 17-летний студент, но по нему решение пока не вынесено, так как судья перенес заседание на 7 мая.

В минувшие выходные около 100 крымских татар блокировали участок трассы, ведущей из крымской столицы к Севастополю, в знак протеста против недопуска на полуостров лидера крымских татар Мустафы Джемилева. На место прибыли сотрудники крымского «ГИБДД», которые требовали от людей не блокировать дорогу, предупредив об административных наказаниях.