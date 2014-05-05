Украинская авиация уничтожила бронепоезд террористов под Славянском

После подтверждения данных разведки силами и средствами армейской авиации планы террористов были разрушены - данный поезд для использования в диверсионно-террористических акциях с пункта выйти не смог, сообщили УНИАН в Минобороны.

Боевые группировки террористов применяют тяжелое вооружение против украинских силовиков под Славянском.

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Сегодня, 5 мая, вокруг Славянская активизировались противоправные действия вооруженных террористов у блокпостов Вооруженных Сил Украины и других силовиков, которые проводят антитеррористическую операцию. Продолжаются перестрелки. Боевые группировки террористов применяют тяжелое вооружение, стреляя из автоматического оружия и минометов. Среди представителей силовых структур Украины уже есть раненые.