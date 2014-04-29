По факту захвата Луганской ОГА начато расследование - прокуратура

Об этом сообщает отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Ход уголовного преступления находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, в Луганске около 3 тысяч пророссийски настроенных митингующих сегодня захватили здание Луганской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент на здании установлены флаги Российской Федерации и самопровозглашенной Луганской народной республики.Читайте такжеВ Луганске вооруженные террористы продолжают штурмовать милицию, толпа готовит живой коридор

Двери и окна на первом этаже здания выбиты, внутри и на крыше здания находятся митингующие. Толпа скандирует «Референдум!», «Донбасс!» «Россия!», «Милиция с народом» и требует к ответу губернатора Луганской области Михаила Болотских.

Работников милиции из здания вывели через черный ход. Правоохранители перешли на сторону митингующих и надели георгиевские ленточки. Люди закрывают двери ОГА изнутри, собираются баррикадироваться.Читайте такжеВ Луганске сепаратисты взяли штурмом ОГА, правоохранители перешли на сторону митингующих

Ранее, в 12 часов всех сотрудников ОГА эвакуировали из здания.

Напомним, сегодня в 14.00 истек срок ультиматума, который выдвинули организаторы захвата здания Управления СБУ. В списке требований амнистия всех участников протестного движения на востоке Украины, признание русского языка государственным, а также проведение референдума по вопросу самоопределения региона.