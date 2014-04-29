В ПР назвали основные требования в измененной Конституции

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Валерий Писаренко, выступая с трибуны Верховной Рады во вторник, 29 апреля.

Читайте такжеЛуганский облсовет призывает ВР срочно объявить референдум по децентрализации и статусе русского языка«Мы считаем, что крайне необходимо довести до конца вопрос изменений в Конституцию именно сейчас. И среди них вопрос децентрализации власти стоит практически на первом месте... Также ПР настаивает, чтобы именно в Конституции был решен вопрос русского языка как второго государственного», - отметил он.

«Мы предлагаем ввести прямые выборы руководителей областей путем открытого голосования, передать власть на местах исполкомам, которые будут сформированы на уровне районов и областей. Предлагаем создать префектуры, которые будут осуществлять контроль от имени Кабмина относительно его политики. Мы настаиваем на бюджетной автономии регионов, говорим о том, что именно на уровне Конституции можем побороть коррупцию, например, упростив процедуру импичмента президента за причастность в коррупционных действиях», - отметил Валерий Писаренко.

«Нам нужно раз и навсегда положить конец спорам о том, кто является владельцем этой страны... Граждане не должны выделять президента, премьер-министра, председателя ВРУ как людей, которые имеют определенные права на эту страну. Мы все должны работать на Украину», - подытожил народный депутат.