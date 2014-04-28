В Кернеса выстрелили во время пробежки - журналист

13:08, 28 апреля 2014
Политика
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На харьковского мэра Геннадия Кернеса совершили покушение во время поездки в Саржиного Яра для купания в местном источнике.

В Кернеса выстрелили во время пробежки - Аласания

Об этом сообщает корреспондент ТСН Алина Цибова.

Как стало известно, преступники поджидали Кернеса там.

Это подтвердил и журналист Зураб Аласания.

"Харьковский мэр Геннадий Кернес и теперь не изменил привычек: купание в источнике на Саржином Яру. Ну, вот там и ждали. Выстрел в спину; состояние тяжелое, в данный момент - на операции в неотложке", - написал он на своей странице в Facebook.

Позже Аласания уточнил, что покушение произошло на Белгородском шоссе.

"Выстрел был сделан из лесу, во время пробежки по Белгородскому (sic!) шоссе", - написал он.

По мнению журналиста, покушение свидетельствует, что "РФ определяет и ликвидирует ключевые точки сопротивления".

Напомним, недавно стало известно о том, что на Геннадия Кернеса совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в спину. Сейчас медики борются за его жизнь.

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