В Кернеса выстрелили во время пробежки - журналист

Об этом сообщает корреспондент ТСН Алина Цибова.

Как стало известно, преступники поджидали Кернеса там.

Это подтвердил и журналист Зураб Аласания.

"Харьковский мэр Геннадий Кернес и теперь не изменил привычек: купание в источнике на Саржином Яру. Ну, вот там и ждали. Выстрел в спину; состояние тяжелое, в данный момент - на операции в неотложке", - написал он на своей странице в Facebook.

Позже Аласания уточнил, что покушение произошло на Белгородском шоссе.

"Выстрел был сделан из лесу, во время пробежки по Белгородскому (sic!) шоссе", - написал он.

По мнению журналиста, покушение свидетельствует, что "РФ определяет и ликвидирует ключевые точки сопротивления".

Напомним, недавно стало известно о том, что на Геннадия Кернеса совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в спину. Сейчас медики борются за его жизнь.