В Кернеса выстрелили во время пробежки - журналист
На харьковского мэра Геннадия Кернеса совершили покушение во время поездки в Саржиного Яра для купания в местном источнике.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Алина Цибова.
Как стало известно, преступники поджидали Кернеса там.
Это подтвердил и журналист Зураб Аласания.
"Харьковский мэр Геннадий Кернес и теперь не изменил привычек: купание в источнике на Саржином Яру. Ну, вот там и ждали. Выстрел в спину; состояние тяжелое, в данный момент - на операции в неотложке", - написал он на своей странице в Facebook.
Позже Аласания уточнил, что покушение произошло на Белгородском шоссе.
"Выстрел был сделан из лесу, во время пробежки по Белгородскому (sic!) шоссе", - написал он.
По мнению журналиста, покушение свидетельствует, что "РФ определяет и ликвидирует ключевые точки сопротивления".
Напомним, недавно стало известно о том, что на Геннадия Кернеса совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в спину. Сейчас медики борются за его жизнь.