Экс-заместитель главы ОГА: У Кернеса пробито легкое и печень навылет
14:24, 28 апреля 2014Политика
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В результате покушения у мэра Харькова "пробито легкое" и "печень навылет".
Покушение на Кернеса: пуля задела легкое и печень - Сапронов
Об этом сообщил экс-заместитель главы ОГА Юрий Сапронов.
"Геннадий был на пробежке по Белгородскому шоссе. Стреляли в спину ,из леса. Ранение тяжелое. Пробито легкое...и печень навылет...", - написал Сапронов на своей странице в Facebook.
Ранее в Департаменте связей с общественностью горсовета Харькова сообщали, что пуля прошла навылет, но жизненно важные органы не задеты.
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