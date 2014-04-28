Экс-заместитель главы ОГА: У Кернеса пробито легкое и печень навылет

Об этом сообщил экс-заместитель главы ОГА Юрий Сапронов.

"Геннадий был на пробежке по Белгородскому шоссе. Стреляли в спину ,из леса. Ранение тяжелое. Пробито легкое...и печень навылет...", - написал Сапронов на своей странице в Facebook.

Ранее в Департаменте связей с общественностью горсовета Харькова сообщали, что пуля прошла навылет, но жизненно важные органы не задеты.