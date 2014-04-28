Угроза жизни Кернеса будет сохраняться несколько дней – врачи

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на хирурга Валерия Бойко.

"Операция прошла успешно. Дальше мы надеемся на Бога и желаем Геннадию Кернесу сил. Угроза его жизни будет сохраняться несколько дней", - отметил врач.

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В данный момент Кернес находится в тяжелом состоянии в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 харьковский городской голова Геннадий Кернес был ранен в спину неизвестным из огнестрельного оружия, когда он ехал на велосипеде на Белгородском шоссе в районе Лесопарка. Его доставили в больницу скорой и неотложной помощи, где прооперировали.

Как сообщил журналистам директор Института хирургии профессор Валерий Бойко, операция продолжалась около двух часов. У него тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости.

По словам Бойко, угроза жизни Кернеса не ликвидирована, однако кровотечение прекращено, состояние стабилизировалось, врачи-реаниматологи борются с состоянием шока.

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Харьковской области сообщили, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, однако квалификация происшествия пока не определена.

Приятель Кернеса Михаил Добкин сообщил, что стреляли в область сердца.

“Стреляли на поражение в область сердца. И только по счастливой случайности мы не имеем... ”, - сказал Добкин.

Он отметил, что ранение Кернеса крайне серьезное.