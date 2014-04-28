Милиция возбудила дело по факту покушения на Кернеса

Действия неизвестных злоумышленников следственные органы квалифицировали по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В состав следственно-оперативной группы вошли представители центрального аппарата МВД, возглавил ее начальник милиции Харьковской области. Расследование находится на контроле Министра, сообщили на сайте МВД.

Читайте такжеВ Кернеса стреляли из СВД, задеты легкое и печень - источник

Напомним, что сегодня около 12-ти часов неизвестные лица на Белгородском шоссе совершили нападение на мэра Харькова. В результате Геннадий Кернес получил проникающее огнестрельное ранение в области спины.

Сейчас он находится в городской больнице скорой неотложной помощи. Медики оценивают состояние его здоровья как тяжелое.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа милиции, которую возглавляет начальник ГУМВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев. В состав группы вошли представители центрального аппарата МВД. Расследование находится на контроле у Министра.