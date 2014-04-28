У Кернеса проникающее огнестрельное ранение, милиция начала расследование

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Харьковской области, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, квалификация происшествия пока не определена.

По данным милиции, сейчас на месте совершения нападения работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас Кернес находится в операционном блоке Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи. Его оперируют.

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По словам охранников городского головы, нападение произошло около 11.34 во время обычной пробежки мэра. По предварительным данным, нападение было совершено на Белгородском шоссе.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 харьковский городской голова Геннадий Кернес был ранен неизвестным. По информации пресс-службы городского совета, сейчас Кернес находится в больнице скорой и неотложной помощи, его оперируют, врачи борются за его жизнь. Известно, что Кернесу стреляли в спину.