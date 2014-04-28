Турчинов поручил МВД и СБУ расследовать покушение на Кернеса
14:42, 28 апреля 2014Политика
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.
Турчинов поручил МВД и СБУ расследовать покушение на жизнь Кернеса
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил МВД и СБУ немедленно провести расследование покушения на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса, и доложить о результатах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.
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Как сообщал УНИАН, сегодня около 12:00 на Кернеса было совершено покушение. Мэра Харькова ранили из огнестрельного оружия, когда он ехал на велосипеде по Белгородскому шоссе в районе Лесопарка.
Его уже прооперировали. Состояние Кернеса остается тяжелым.
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