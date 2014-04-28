Штаб Порошенко требует создания межведомственной комиссии в связи с покушением на Кернеса
Соответствующее решение принято ради того, чтобы не допустить срыва выборов.
Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель центрального избирательного штаба Петра Порошенко - Виталий Ковальчук.
"Нас очень беспокоит ситуация, которая произошла сегодня в Харькове по поводу нападения на мэра Харькова Геннадия Кернеса, поэтому мы выходим с предложением и требуем от правительства создания соответствующей межведомственной комиссии, которую возглавил бы или премьер, или первый вице-премьер, в которую бы вошли министр внутренних дел, генпрокурор, глава СБУ", - заявил он.
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Кроме того Ковальчук добавил, что задачей этой комиссии было бы обеспечение законности проведения выборов в Украине и недопущения фактов, которые на сегодня имеют место.
"Мы понимаем, что внешние силы заинтересованы в срыве выборов в Украине", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 Харьковский городской голова Кернес был ранен неизвестным. По информации пресс-службы городского совета, сейчас Кернес находится в больнице скорой и неотложной помощи, его оперируют, врачи борются за его жизнь.