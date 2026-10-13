Украина сломила потенциал РФ к наступлению и сдерживает ее от поворота на Европу, – Сырский

Достижение мира в условиях войны зависит не только от стойкости украинского народа, но и от уровня поддержки со стороны украинских партнеров и союзников.

Силам обороны Украины удалось сломить наступательный потенциал российской агрессивной армии. Но перспектива окончания войны зависит от нескольких факторов. Об этом бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью для "BBC-Украина".

Сырский объяснил, насколько сложно командовать армией, которая защищает фронт протяженностью 1200 километров: "Нужно владеть ситуацией. У врага огромное количество пехоты, воздушно-десантных войск. Его группировка как раз и создана для ведения наступательных действий. Нам удалось сломить его потенциал, то есть он понес такие потери, что на сегодняшний день он практически неспособен проводить какие-либо активные наступательные действия", – подчеркнул Сырский.

Когда закончится война и выиграет ли Украина

Как отметил генерал, Украина уже почти пять лет ведет крупную войну против противника, который превосходит ее буквально во всем. "Это состязание не только воюющих армий. Это состязание технологий, индустриальных возможностей государства. Это состязание и возможностей финансовой структуры государства. Это состязание коалиций, потому что у каждой страны есть свои партнеры, союзники, которые могут или не могут обеспечить ее необходимым количеством вооружения", – отметил Сырский.

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В связи с этим он не смог однозначно сказать, побеждает ли Украина:

"Сам факт того, что мы сдерживаем это нашествие, которое может развернуться и устремиться в Европу, – это уже подвиг нашего государства. Подвиг всего украинского народа".

В то же время, как добавил генерал, все войны когда-нибудь заканчиваются. Это, по его словам, делают политики путем переговоров. "Переговоры основываются на результатах ведения боевых действий, поэтому роль армии в итогах этих переговоров определяющая", – сказал Сирский.

В частности, он отметил, что переговоры можно вести, имея "общий проигрыш" и ситуацию на фронте, которая ухудшается, когда армия отступает. "Или же вести их на равных, когда у противника нет существенных преимуществ, а он несет огромные потери", – констатировал Сирский, добавив, что Россия ежедневно теряет примерно полторы тысячи военнослужащих.

При этом, по его мнению, прогресс на пути к миру зависит от многих факторов. Среди них он отметил стойкость украинского народа и поддержку со стороны партнеров и союзников Украины.

Чего ожидать от РФ

Как отметил Сирский, тенденции свидетельствуют об увеличении технологического уровня ведения боевых действий. Ведь война продолжается в космосе, киберпространстве, в воздухе, на земле и на море, да и даже под землей.

"Будет продолжаться уровень роботизации, автоматизации всех процессов. Даже обычное оружие сейчас оснащается системами управления, использующими искусственный интеллект, чтобы повысить его возможности", – сказал генерал.

Кроме того, он считает, что не стоит списывать со счетов обычное вооружение и бронетехнику. Ведь сейчас ведутся поиски средств активной защиты бронетехники.

Также, по его словам, произойдут изменения в тактике ведения боевых действий с использованием бронетехники. Следует ожидать, что каждая единица станет настолько сложной системой, которая будет использовать как пассивные, так и активные средства защиты. Также он прогнозирует, что к изменению тактики использования войск могут привести новые разработки в области создания животных роботов.

Война с Россией – последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время война России против Украины зашла в "тупик", но перспектив для мирного урегулирования путем переговоров нет. По его оценке, Россия стремится использовать зиму, чтобы заставить Украину капитулировать.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с инициатором войны Владимиром Путиным о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Он считает, что после этого мировые цены на дизельное топливо начнут снижаться.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что таким образом Трамп помогает Путину заработать дополнительные средства на войну против Украины. Ведь, по его словам, Россия сможет заработать на продаже дизельного топлива значительные средства.

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