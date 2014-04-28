Кернеса оперировали около двух часов - хирург

Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса прооперировали, у него тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам директор Института хирургии профессор Валерий Бойко. Операция длилась около 2-х часов.

По его словам, у мэра “очень тяжелое ранение” с повреждением ряда органов и кровотечением.

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“Да, угрожает (жизни - УНИАН), потому что это тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости”, - сказал Бойко.

Он отметил, что не имеет права разглашать, какие именно органы повреждены.

При этом врач заверил, что медзаведение полностью обеспечено всеми препаратами, кровью и пр.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 Кернес был ранен в спину неизвестным из огнестрельного оружия, когда он ехал на велосипеде на Белгородском шоссе в районе Лесопарка. Его доставили в больницу скорой и неотложной помощи, где оперировали.

Справка УНИАН. Торакоабдоминальное ранение - ранение, при котором вследствие повреждения диафрагмы образуется сообщение между грудной и брюшной полостью.