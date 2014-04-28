В Кернеса стреляли на поражение в область сердца - Добкин

В харьковского городского голову Геннадия Кернеса стреляли в область сердца.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время брифинга после окончания операции высказал близкий приятель Кернеса, кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин.

“Стреляли на поражение в область сердца. И только по счастливой случайности мы не имеем... ”, - сказал Добкин.

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Он отметил, что ранение Кернеса крайне серьезное.

По словам Добкина, правоохранители нашли место, из которого был осуществлен выстрел. Там найдена гильза калибра 7,62 мм.

Добкин допустил, что это гильза от пули снайперской винтовки Драгунова.

По его словам, выстрел был осуществлен с противоположной стороны проезжей части.

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“Стреляли сегодня не в Кернеса, а стреляли сегодня в Харьков, - сказал кандидат в президенты. - Он сильный мужчина, его боятся, и пытались таким образом ликвидировать”.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 харьковский городской голова Геннадий Кернес был ранен в спину неизвестным из огнестрельного оружия, когда он ехал на велосипеде на Белгородском шоссе в районе Лесопарка. Его доставили в больницу скорой и неотложной помощи, где прооперировали.

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Как сообщил журналистам директор Института хирургии профессор Валерий Бойко, операция продолжалась около двух часов. У него тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости.

По словам Бойко, угроза жизни Кернеса не ликвидирована, однако кровотечение прекращено, состояние стабилизировалось, врачи-реаниматологи борются с состоянием шока.

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Харьковской области сообщили, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, однако квалификация происшествия пока не определена.