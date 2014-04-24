Кивалов написал заявление о выходе из Партии регионов
14:21, 24 апреля 2014Политика
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Народный депутат Украины Сергей Кивалов написал заявление о выходе из Партии регионов.
Сергей Кивалов
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кивалова.
«Сегодня я написал заявление о выходе из Партии регионов. Причина - я снова планирую вернуться в Украинскую морскую партию (УМП), у истоков которой я стоял в 2000 году», - сказал Кивалов.
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По словам депутата, в субботу в Одессе состоится съезд УМП.
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