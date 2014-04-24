Кивалов написал заявление о выходе из Партии регионов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кивалова.

«Сегодня я написал заявление о выходе из Партии регионов. Причина - я снова планирую вернуться в Украинскую морскую партию (УМП), у истоков которой я стоял в 2000 году», - сказал Кивалов.

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По словам депутата, в субботу в Одессе состоится съезд УМП.