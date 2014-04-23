Турция осуждает нападение на офис Меджлиса в Крыму

МИД Турции осуждает нападение бойцов так называемой крымской "самообороны" на офис Меджлиса крымскотатарского народа с целью снять флаг Украины 21 апреля, во время которого пострадали несколько сотрудниц офиса.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на заявление, размещенное в среду на официальном сайте турецкого МИД.

"Мы подвергаем сомнению безопасность крымскотатарского народа, поскольку сотрудники правоохранительных органов, которые находились вблизи здания Меджлиса во время нападения бойцов "самообороны", не сделали ничего, чтобы предотвратить нападение", - говорится в заявлении.

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Внешнеполитическое ведомство напомнило, что с самого начала кризиса в Украине Турция акцентировала внимание на необходимости обеспечения безопасности крымских татар.

"Мы ожидаем принятия неотложных мер по выявлению исполнителей этого нападения и предотвращению повторения таких случаев", - говорится в заявлении.

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МИД Турции также обеспокоено информацией о возможном запрете на въезд в Крым лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву: "Мы надеемся, что сообщения о запрете на въезд уважаемого Мустафы Джемилева в Крым являются ошибочными и напоминаем о важности решения вопроса лидера крымскотатарского народа мирным путем".

Как сообщалось, во вторник попытки запретить Джемилеву въезд на родину также осудил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

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Как сообщал УНИАН, в марте Россия аннексировала украинский Крым.

21 апреля на здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе было совершено нападение. Неизвестные люди в камуфляже ворвались в здание представительского органа, чтобы снять украинский флаг и поставить крымский. В результате пострадали женщины - вахтер Зодие Салиева, пресс-секретарь Лилия Муслимова и главный бухгалтер Фонда «Крым» Марлена Сейтасанова, которые находились в Меджлисе. По словам Шевкиева, против женщин применили физическую силу.

22 апреля Меджлис крымскотатарского народа распространил заявление «Об эскалации беззакония в Крыму», в котором говорится, что «последние дни в Крыму отмечены эскалацией беззакония в отношении крымских татар, осуществляемого при попустительстве новой власти».