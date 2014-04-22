Джемилеву запретили въезжать в Крым до 2019 года

Как сообщается на сайте Меджлиса, рано утром 22 апреля Мустафа Джемилев вместе с заместителем главы Меджлиса Асланом Омер Кырымлы выехали из Крыма в Киев.

При пересечении административно-территориальной границы Крыма с Украиной Джемилеву вручили «Акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию».

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«Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что, на основании постановления о неразрешении въезда иностранному гражданину №140 (ЗКС) 13-1087 от 19 апреля 2014 года, Мустафе Джемилеву 13.11.1943 года рождения, гражданину Украины, закрыт въезд на территорию РФ на основании п.1. ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (въезд в РФ запрещается иностранцу, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населени - Ред. ) сроком на 5 (пять) лет до 19 апреля 2019 года», - говорится в указанном акте.

По словам Джемилева, если в течение последнего времени на территорию Крыма был запрещен въезд представителям многих авторитетных международных организаций и дипломатам, то врученное ему «решение» – это ничто иное, "как показатель того, с каким «цивилизованным» государством мы имеем дело".

Джемилев также заявил, что, несмотря ни на какие «постановления», приедет в Крым.