Сепаратисты напали на Меджлис из-за флага Украины, к женщинам применили силу

Сегодня около 11 часов на здание Меджлиса крымскотатарского народа совершили нападение.

Об этом 15 минутам сообщил генеральный директор "Фонда "Крым", член Меджлиса Риза Шевкиев.

По его словам, неизвестные люди в камуфляже, не представившись, ворвались в здание представительного органа, чтобы снять украинский флаг и водрузить крымский. В результате пострадали женщины - вахтер Зодие Салиева, пресс-секретарь Лилия Муслимова и главный бухгалтер "Фонда "Крым" Марлена Сейтасанова, - находившиеся в Меджлисе.

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Как сообщил Шевкиев, к женщинам применили физическую силу.

"Никакого предписания по снятию флага у них не было", - заявил он.

Сейчас члены Меджлиса сняли со здания крымский флаг, а вместо него повесили крымскотатарское национальное знамя. На место происшествия вызвали правоохранителей, но пока они не явились.

"Этот паренек сказал: я вернусь, а его "коллеги" сказали посадят меня и главбуха "Фонда "Крым", и мы ответим за то, что оказали им "сопротивление", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Меджлиса Лилия Муслимова.

Позже она добавила:

"Уважаемые люди! все, что я разместила на своей странице, может иметь особые последствия для меня самой же.... Мой телефон неоднократно выхватывали представители самообороны, при этом обзывали многочисленными "вежливыми" терминами".... не требуйте под каждой фоткой мемуаров...."

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Отметим, государственный флаг Украины после долгого отсутствия появился на здании Меджлиса после приезда в Крым народного депутата Мустафы Джемилева.