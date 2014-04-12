Захваченное в райотделе милиции в Славянске оружие раздают митингующим - МВД

15:35, 12 апреля 2014
Политика
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Вооруженные люди, захватившие в субботу утром здание райотдела милиции в Славянске (Донецкая область), сделали это ради оружия.

Мітингувальники захопили близько 400 пістолетів

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, на данное время в райотделе находится 20 вооруженных мужчин, которые представились инициативной группой так называемой Донецкой республики. Цель захвата – оружие. В дежурной части хранилось 20 автоматов и свыше 400 пистолетов Макарова, а также патроны к ним. 

Никаких конкретных условий злоумышленники не выдвигают.

Это оружие раздают участникам митинга, который сейчас проходит в Славянске. 

Как сообщал УНИАН, сегодня утром министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбук сообщил, что в Славянске вооруженные люди в камуфляже захватили райотдел милиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов заявил, что правоохранительные органы принимают меры по локализации ситуации в Славянске, где вооруженные люди захватили райотдел милиции.

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