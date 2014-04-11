Царев заявил, что готов стать лидером сепаратистов и сорвать президентские выборы

Кандидат в президенты Олег Царев заявил, что готов стать лидером так называемого "Юго-восточного движения". Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, передает "ОстроВ".

"Меня сегодня на митинге (возле здания Донецкого облсовета, захваченного сепаратистами – ред.) и на совете попросили попробовать организовать юго- восточное движение и выступить лидером. Я сказал, что попробую. Нужно помочь людям", - заявил Царев.

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"Я пообещал, что если движение в какой-то момент решит, что я не должен баллотироваться в президенты, я не буду", - добавил он.

По его словам, целью движения является "федерализация, так как это единственный способ уберечь страну от распада".

Царева не смущает тот факт, что митингующие в Донецке водружают на государственные здания флаги иностранного государства. "Все протесты на Майдане проходили под флагами ЕС", - заявил он.

В то же время представителем кандидата в президенты О. Царева назвался некий Олег Фролов. На пресс-конференцию к донецким журналистам О. Фролов пришел с бейджиком "пресс-службы" самопровозглашенной так называемой "Донецкой народной республики".

На вопрос, поддерживает ли он "Донецкую республику", Царев заявил: "Сложно не признавать людей, которые вышли со своими требованиями. Их нужно поддерживать".

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Также Царев заверил сепаратистов в Донецке, что сделает все для срыва президентских выборов, которые назначены на 25 мая. Об этом он сказал, общаясь с захватчиками здания Донецкой облгосадминистрации.

"Я уверен, что выборов не будет. Я делаю все, чтобы их не было. И это проще делать. Когда у меня есть мандат. В другом случая я бы приехал, а меня бы где-то в Киеве или в любом другом месте посадили бы и все, это бы быстро кончилось", - заявил Царев.

Он пообещал, что завтра снова приедет в Донецк и займется созданием "централизованного органа" с центром в этом городе.