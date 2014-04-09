Царев заявил, что не будет отдавать голоса Добкину

Ранее о якобы отказе Царева участвовать в президентских выборах сообщил сайт Эспресо.TV со ссылкой на свой источник в ПР.

"Нет, конечно", - сообщил РИА Новости Царев, отвечая на вопрос о том, соответствует ли информация СМИ действительности.

Читайте такжеЦарева в Николаеве встретили криками "фашист", метанием яиц и пощечиной"Это грязные технологии. Противники уже не знают, что делать. Они блокируют встречи, устраивают провокации, отрезают эфиры. Решили, что этого мало, - и запускают такие"утки", - сказал претендент на высший государственный пост.

В понедельник политсовет Партии регионов исключил кандидатов в президенты самовыдвиженцев Сергея Тигипко, Царева и Юрия Бойко из рядов партии.

Регистрацию в ЦИК прошли 23 кандидата.