Сепаратистам поставили задачу привлечь в Крым 8 миллионов туристов

В нынешнем курортном сезоне Крым должны посетить свыше 8 миллионов туристов, в основном, отдыхающих ждут из России и стран СНГ, сообщил самопровозглашенный председатель госсовета республики Крым Владимир Константинов в четверг на заседании постоянной комиссии по санаторно-курортным вопросам, сообщает РИА Новости.

"Перед нами стоят две задачи. Первая - цифра отдыхающих в Крыму должна составить порядка 8 миллионов человек, вторая - все наши пансионаты, санатории и объекты частного размещения должны быть полностью заполнены", - сказал спикер. При этом, он подчеркнул, что нынешний курортный сезон будет принципиально иным, чем предыдущие. Если ранее основной турпоток в Крым отдыхающих был с Украины, то теперь, по его словам, "необходимо вернуть традиционных российских отдыхающих".

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Константинов поручил всем профильным министерствам уже сейчас заняться имиджевой политикой крымских курортов и повышением качества сервиса. "Весь комплекс должен быть готов к сезону, и мы должны удивить всех качеством услуг", - отметил Константинов.

По его словам, первые организованные группы отдыхающих в Крыму ждут уже на майские праздники, это можно будет считать стартом курортного сезона в республике. Глава госсовета Крыма отметил, что в эти дни нужно сделать все, чтобы показать курорты полуострова в самом выгодном свете.