Лавров заявил Керри о необходимости ”закрепление внеблокового статуса Украины

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ по итогам их телефонного разговора.

«Обсуждались возможности внешней поддержки Украины в интересах преодоления внутреннего политического кризиса. Лавров отметил настоятельную необходимость, особенно в условиях нарастающих протестных выступлений на юго-востоке Украины, глубокой и транспарентной конституционной реформы с полноценным участием всех политических сил и регионов. Подчеркнута важность реального диалога о федеративном устройстве Украины и закрепления ее внеблокового статуса», - говорится в сообщении.

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Главы внешнеполитических ведомств России и США условились продолжать совместные усилия по согласованию оптимальных форм международного содействия в продвижении подлинного национального диалога в Украине с тем, чтобы сами украинцы могли определить судьбу своей страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня Лавров в телефонному разговоре с министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером предложил предпринять усилия по организации международного содействия скорейшему началу национального диалога всех политических сил и регионов Украины с целью согласования в открытом режиме общеприемлемой конституционной реформы.

Ранее и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уверяет, что в Украине нет предпосылок для федерализации.