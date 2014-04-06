Луганские сепаратисты "договорились" об освобождении своих пророссийских лидеров
17:08, 06 апреля 2014Политика
0 0
Лидер сепаратистов сообщил, что договорился об освобождении задержанных пророссийских активистов.
В Луганске "договорились" об освобождении сепаратистов / facebook.com/EvromaidanSOS
Лидер штурмующих объявил что достигнута договоренность об освобождении задержанных ранее 6 сепаратистов, сообщает Євромайдан SOS.
Читайте такжеСепаратисты захватили СБУ в Луганске: выбивают окна кирпичами и бросают дымовые шашки
Он призвал народ воздержаться от активных действий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter