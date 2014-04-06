Луганские сепаратисты "договорились" об освобождении своих пророссийских лидеров

Лидер сепаратистов сообщил, что договорился об освобождении задержанных пророссийских активистов.

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