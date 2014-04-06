Луганские сепаратисты "договорились" об освобождении своих пророссийских лидеров

17:08, 06 апреля 2014
Политика
0 0

Лидер сепаратистов сообщил, что договорился об освобождении задержанных пророссийских активистов.

В Луганске

Лидер штурмующих объявил что достигнута договоренность об освобождении задержанных ранее 6 сепаратистов, сообщает Євромайдан SOS.

Читайте такжеСепаратисты захватили СБУ в Луганске: выбивают окна кирпичами и бросают дымовые шашки

Он призвал народ воздержаться от активных действий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter