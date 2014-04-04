РФ "вспомнила" о международном праве и потребует освободить задержанных в Украине сепаратистов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за заявление «О политических репрессиях в Украине» проголосовали 440 российских парламентариев.

Российские депутаты считают, что в настоящее время в Украине «сознательно и повсеместно ограничиваются свобода собраний, свобода выражения мнений по политическим вопросам, свобода средств массовой информации, закрываются неугодные средства массовой информации».

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«Политические репрессии исключают возможность цивилизованного разрешения политического кризиса в Украине. Необоснованное преследование лидеров оппозиции, аресты политических деятелей по сомнительным основаниям никак не вписываются в декларативные заявления нынешних украинских властей о приверженности демократии. Возрастает давление на русскоязычных граждан во всех регионах Украины, и особенно на юго-востоке. Арестованы и задержаны сотни участников протестных акций, среди которых Павел Губарев (Донецк), Арсен Клинчаев (Луганск), Александр Харитонов (Луганск), Антон Давидченко (Одесса), Михаил Чумаченко (Донецк)», - говорится в документе.

В Госдуме уверены, что «политическим репрессиям подвергаются российские соотечественники и те, кто выступают за сотрудничество с Россией».

Госдума настаивает «на строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права в сфере защиты прав и свобод человека».

Российские депутаты заявляют, что «все незаконно преследуемые лидеры народного протеста должны быть незамедлительно освобождены».

Как сообщал УНИАН, вышеуказанные лица призывали к присоединению некоторых областей Украины к РФ. При этом в ходе организованных ими уличных акций сторонники сепаратистов захватывали органы власти, заменяли государственные флаги Украины на зданиях органов власти на российские.

В России за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. 20 декабря 2013 года Госдума РФ приняла закон, предусматривающий ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (за сепаратизм), с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

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«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации наказываются штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот часов, либо лишением свободы на срок до трех лет», - говорится в законе.

При этом те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, наказываются обязательными работами на срок до 480 часов либо лишением свободы на срок до пяти лет.