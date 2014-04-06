В Луганске сепаратисты пикетируют СБУ и скандируют "Донбасс"
15:48, 06 апреля 2014Политика
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Луганские сепаратисты пикетируют СБУ, на месте дежурят силовики.
Сепаратисты пикетируют СБУ / cxid.info
Сегодня, 6 апреля, в Луганске около тысячи активистов с флагами РФ пикетируют здание СБУ, передает корреспондент CXID.info.
Митингующие с георгиевскими лентами забрасывали здание силового ведомства яйцами, скандируя «Донбасс». Кроме флагов РФ, у участников акции был флаг 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Движение по одной из полос на ул. Советская перекрыто. На месте дежурят силовики.
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