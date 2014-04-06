В Луганске сепаратисты пикетируют СБУ и скандируют "Донбасс"

15:48, 06 апреля 2014
Политика
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Луганские сепаратисты пикетируют СБУ, на месте дежурят силовики.

Сепаратисты пикетируют СБУ / cxid.info

Сегодня, 6 апреля, в Луганске около тысячи активистов с флагами РФ пикетируют здание СБУ, передает корреспондент CXID.info.

Митингующие с георгиевскими лентами забрасывали здание силового ведомства яйцами, скандируя «Донбасс». Кроме флагов РФ, у участников акции был флаг 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Движение по одной из полос на ул. Советская перекрыто. На месте дежурят силовики.

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