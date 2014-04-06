В Харькове проходит митинг Евромайдана, активистов записывают в самооборону

Как передает корреспондент УНИАН, люди, которые традиционно собрались перед памятником Т.Шевченко на улице Сумской, держат национальные флаги и транспарант с надписью “Yes ЕС”. У большинства участников митинга к одежде прикреплены желто-синие ленты. Участники мероприятия осуждают агрессивную политику России в отношении Украины, выступают за единство государства и против войны.

По словам координатора харьковского Евромайдана Владимира Чистилина, местный Евромайдан также продолжает формировать гражданское общество.

Читайте такжеВ Харькове активисты Евромайдана и сепаратисты одновременно пикетировали генконсульство РФ

“Мы выступали с первого дня как Евромайдан за европейский Харьков, за изменение системы. Мы говорили об этом, даже когда были штурмы на Грушевского. Наша задача не сменить Добкина на Балуту, Януковича на Тимошенко. Задача — изменить систему, создать гражданское общество, европейский Харьков как таковой”, - сказал Чистилин.

Сейчас на Евромайдане в Харькове проходит музыкальный концерт “Левобережный рок-2”, в котором принимают участие группы из Харькова, Полтавы, Сум и Киева. На митинге также проходит запись добровольцев в самооборону Евромайдана. Кроме того, на площадке возле памятника Т.Шевченко установлен сине-желтый стенд, на котором все желающие могут принять участие в составлении пазла из карты Харькова. Активисты отметили, что это мероприятие должно показать всем, что Харьков — это часть Украины.

Планируется, что участники митинга в конце мероприятия выстроятся вдоль улицы Сумской, взявшись за руки. По словам организаторов, эта акция должна символизировать единство Украины.